“Sostengo il Partito Popolare Europeo e sostengo la Cdu-Csu, Afd non è per quanto mi riguarda un nostro interlocutore, lo dico come segretario di Forza Italia e vicepresidente del Ppe, perché ha una visione completamente diversa dalla nostra e non è una forza politica che ha idee positive nei confronti dell’Italia, parla di uscire dall’euro, il debito pubblico, quindi un po’ da mestrini e non sono d’accordo. Rispetto poi tutti coloro che votano nei diversi paesi i diversi partiti. Per quanto mi riguarda le posizioni di Afd sono inconciliabili con le mie”. Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, a margine del Forum Imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti presso Hotel Parco dei Principi, marcando la distanza dalle posizioni espresse dal collega di governo Matteo Salvini. Il ministro degli Esteri ha poi continuato: “Io credo che sia un voto che permetta alla Germania di avere un governo stabile, il successo dell’alleanza Cdu-Csu dimostra che i tedeschi avranno un cancelliere che guiderà la Germania ad essere un protagonista costruttivo di un’Europa politicamente più forte. Ovvio che sono molto soddisfatto come vicepresidente del Partito Popolare Europeo del successo della Cdu-Csu che è il miglior antidoto contro gli estremismi e populismo che rischiano di far danno all’Europa e permettono al nostro Continente di essere più forte dal punto di viste economico e di essere interlocutore degli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di rafforzare le relazioni transatlantiche e ci serve un’Europa forte. Il futuro cancellerie Merz sarà un protagonista della politica europea e anche le relazioni con l’Italia si rafforzeranno”.