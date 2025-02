Uno sostiene che solo l’AfD possa “salvare” la Germania e si augura la vittoria dell’estrema destra tedesca nelle urne. L’altro invece identifica Friedrich Merz come la salvezza per Berlino, anche perché Alternative für Deutschland è “contro l’Italia” e “non può essere utile al nostro Paese”. Due vicepremier e zero visione comune sul voto che porterà all’elezione del nuovo cancelliere tedesco. La Lega e Forza Italia sono sempre più lontane nelle alleanze con i partner strategici negli altri Stati chiave dell’Unione Europea. Una distanza siderale ben rappresentata dalle parole dei due leader, Matteo Salvini e Antonio Tajani, sul voto tedesco.

Per il leader del Carroccio “ha ragione Elon Musk”. Tradotto: “Solo AfD può salvare la Germania”. Salvini sfrutta il tentato omicidio davanti al memoriale della Shoah di venerdì sera per il suo endorsement al partito di estrema destra: “Sangue e terrore a Berlino, ancora per mano di un immigrato. Dopo anni di accoglienza senza limiti e finta tolleranza, l’Europa non può più ignorare i pericoli mortali portati dall’immigrazione di massa, come dicono Donald Trump e JD Vance. Intanto, domani i tedeschi per loro fortuna votano e possono cambiare”, ha scritto sui social. Poi l’auspicio della vittoria del partito guidato da Alice Weidel.

Una posizione inconciliabile con quella di Tajani: “Sono convinto che la salvezza della Germania sia la vittoria del futuro cancelliere Merz”, dice l’altro vice-premier augurandosi il successo della coalizione guidata dalla Cdu. Poi il ministro degli Esteri non ha risparmiato critiche al partito preferito del suo alleato di governo: “Non può vincere la Afd che è contro l’Italia, vuole farla uscire dalla zona euro e non può essere utile al nostro Paese”, ha detto indicando la sua preferenza nell’alleanza tra Cdu e la Csu.