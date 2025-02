Una serata che doveva essere di svago si è trasformata in un incubo per una poliziotta di 53 anni, aggredita brutalmente da tre giovani ultras del Trento in un bar vicino allo stadio Briamasco. L’incidente è avvenuto tra il 14 e il 15 febbraio e, secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressione sarebbe stata motivata da insulti e violenza legati al suo essere una donna trans. Secondo la testimonianza della vittima, verso le 3 del mattino, uno dei tre aggressori ha iniziato a insultarla, rivolgendole offese di natura trans-omofobica.

La poliziotta, seppur con ricordi confusi a causa delle percosse, ha raccontato al Corriere del trentino: “A un certo punto ci siamo alzati per andare via, perché la ragazza doveva chiudere. Quando ci siamo alzati, uno di loro, che non conosco, mi ha dato uno spintone, una spallata e mi ha offeso sulla mia sessualità. È una cosa che mi dà veramente molto fastidio, mi ha ferita, e così mi sono girata e praticamente gli ho dato uno schiaffo. Lo dico apertamente, non mi nascondo”.

Da quel momento, l’aggressione è degenerata. “Da lì è partito tutto e hanno iniziato a colpirmi con una serie di pugni. Già con il primo sono finita a terra, mi sono alzata e me ne sono arrivati tanti che non riuscivo a sottrarmi. Volevo scappare in bagno, ma uno di loro mi ha presa e buttata verso gli altri due che hanno continuato a colpire. Ero una maschera di sangue”, ha raccontato. La vittima è stata colpita anche con uno sgabello e ha riportato gravi ferite, tra cui due tagli sulla fronte, che sembrano essere stati causati da un oggetto appuntito.

Il referto medico parla di 22 punti di sutura, trauma cranico, naso rotto e diverse contusioni. La prognosi è di 30 giorni, ma come sottolinea la poliziotta: “Sento il dolore fuori, ma soprattutto dentro. Mi sento ferita, abbattuta. Non è solo il corpo a soffrire, è l’anima”. Secondo le indagini preliminari, l’aggressione potrebbe essere legata a motivazioni politiche e ideologiche, dato che gli aggressori appartengono alla “Nuova Guardia”, un gruppo ultras di estrema destra della curva Mair, già noti per episodi di violenza. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha chiamato il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha espresso vicinanza nei confronti dell’agente. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha condannato fermamente l’accaduto, definendo l’aggressione “inaccettabile” e ribadendo che “il tifo violento va bandito in tutti i modi. Non è concepibile in una città come la nostra”.