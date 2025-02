I militanti di Hamas hanno consegnato due ostaggi alla Croce Rossa. Si tratta di Avera Mengistu, rapito nel 2014 dopo aver attraversato il confine con la Striscia di Gaza per errore, e Tal Shoham, 40 anni, portato via dal kibbutz Bèeri il 7 ottobre 2023. I due, che sono stati fatti sfilare sul palco prima di essere consegnati alla Croce Rossa e poi all’Idf, sono i primi di sei israeliani che Hamas rilascerà nel settimo scambio dall’inizio del cessate il fuoco, gli ultimi ostaggi viventi idonei al rilascio nell’ambito della prima fase dell’accordo di tregua, che scadrà all’inizio di marzo. I due appaiono magri e fragili, ma in piedi. Shoham viene visto per la prima volta dalla sua cattura il 7 ottobre 2023. Mengistu, a parte un video della prigionia di qualche anno fa, appare per la prima volta dal 2014. Nelle prossime ore è prevista la liberazione di Omer Shem Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed nell’area di Nuseirat. In una dichiarazione rilasciata questa mattina, Hamas ha ribadito di essere pronto a un “processo di scambio globale” con gli ostaggi che porterà a un “cessate il fuoco permanente e al ritiro completo dell’Idf da Gaza”.