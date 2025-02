Era il 2013 quando Andrea Delmastro si vantava in uno spot elettorale dell’assenza nel suo partito, Fratelli d’Italia, di “condannati in primo grado”. “Nelle nostre liste non vi è chi è stato condannato, anche solo in primo grado, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati corruttivi” diceva fiero. La pubblicità si concludeva con uno slogan: “Il centrodestra che puoi votare a testa alta”. Sono passati 12 anni e oggi decine di utenti social hanno riesumato quello spot, evidenziando la scarsa coerenza dell’attuale sottosegretario alla luce della sua condanna a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio e del suo rifiuto di fare un passo indietro.