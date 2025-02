Cesare Zambon è morto. Il piccolo di Conegliano aveva sei anni ed era affetto da neurofibromatosi, una malattia rara che, nel 20% dei casi, può provocare tumori cerebrali. Si è spento all’hospice pediatrico di Genova. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla mamma, Valentina Mastroianni, che sui social aveva condiviso il percorso del figlio, il più piccolo dei tre, “per essere d’aiuto ad altre famiglie. Per far sentire meno solo chi deve affrontare sfide simili alle nostre”. La loro storia è stata raccontata anche dal fattoquotidiano.it nel 2023. Quando Cesare si è ammalato aveva 18 mesi: stava iniziando a camminare e ha iniziato a perdere la vista. Allora è arrivata la diagnosi. “Ci siamo sentiti persi – aveva detto al nostro giornale –. Avremmo avuto bisogno di sapere che qualcuno con problemi simili ai nostri ce la stava facendo. E così abbiamo cominciato a raccontare del nostro viaggio”. “Avremmo potuto passare dei giorni a piangerci addosso – aveva continuato –. A lamentarci di ciò che ci sta succedendo. Invece abbiamo deciso di vivere. Di gioire. Di ricevere amore e farci avvolgere dall’affetto. Non è giusto, ma succede. Ed è quando accetti di affrontare il tuo viaggio, con fantasia, coraggio e speranza, alla fine qualche possibilità di trovare un senso ci sarà”. Sui social Valentina ha accompagnato con un messaggio la notizia della morte di Cesare. “Ciao Cece del mio cuore, sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Circondati dal nostro amore, grazie agli angeli del guscio, sei andato via da questa vita a cui tu hai dato tanto, senza chiedere niente. Ti ho fatto una promessa: non essere arrabbiata con questa vita. E ce la metterò tutta per far si che il mio cuore urli solo cose belle in tuo nome. Tu ora vai, finalmente libero! Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai…”.