Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce il leader ucraino Volodymyr Zelensky un “dittatore senza elezioni”, ampliando una frattura personale con importanti implicazioni per gli sforzi per porre fine al conflitto innescato dall’invasione russa tre anni fa. Poi ha affermato che “i russi hanno le carte in regola nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina”.