Non ci sono più dubbi: Pep Guardiola sta vivendo il momento peggiore della sua carriera. Il catalano non riesce a rimettere in riga il suo Manchester City e l’eliminazione ai playoff di Champions League è l’ennesima dimostrazione. Il Real Madrid ha travolto gli inglesi 3–1 al Bernabeu grazie alla fenomenale tripletta di Mbappé. L’ex allenatore del Barcellona, proprio in virtù del suo passato blaugrana, è stato vittima di una presa in giro da parte del pubblico di fede madridista con un coro che lo sollecitava a restare alla guida degli inglesi.

“In Inghilterra cantano riguardo al tuo licenziamento, mentre qui a Madrid ti dicono di restare. Hai la forza di restare?“, è stato chiesto nell’intervista post match a Guardiola che ha pronunciato la parola “sì” ben nove volte. Poi ha aggiunto: “Voglio continuare. Abbiamo iniziato un cambio generazionale, è normale. Le cose non sono mai eterne. Alcuni giocatori hanno una certa età. Ci daranno ancora molto. Non dura mai per sempre, ma non possiamo negare ciò che questo gruppo ha fatto, vincendo 6 Premier League su 7 e arrivando sempre ai quarti di finale, alle semifinali e alla finale in Champions League. Questo la dice lunga su quanto bene abbiamo fatto”. Ma la terribile annata per gli inglesi potrebbe anche peggiorare.

In caso di colpevolezza nel caso legato alla violazione delle norme inerenti il Fair Play Finanziario (sono 115 i capi d’accusa), i Citizens potrebbero ricevere una penalizzazione compresa tra i 60 e i 100 punti, con la conseguente retrocessione in Championship e il blocco del mercato per diverse stagioni. Il club continua a ribadire la propria innocenza e si è detto pronto a presentare un ricorso contro qualsiasi sanzione gli verrà assegnata. Una situazione complicata che potrebbe avere un effetto devastante non soltanto sulla squadra di Guardiola, ma sull’intero movimento calcistico inglese.