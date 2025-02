“A Forza Italia non piace l’annullamento delle multe nel milleproroghe? Avevamo sensibilità diverse in quel momento. Eravamo con il governo Draghi e crediamo noi che sia necessario chiudere quella stagione. Sono stati fatti tanti errori e troveremo le responsabilità perché è giusto per i cittadini”. Lo ha detto il deputato di FdI, Giovanni Donzelli, rispondendo alle domande dei cornisti fuori Montecitorio. “Io credo che sulla vicenda Cospito siano state dette tante cose. Vedo che la Procura è stata coerente perché aveva chiesto fin dall’inizio l’archiviazione per Delmastro. Sono soddisfatto perché abbiamo tolto ogni ambiguità riguardo il 41bis. Insomma, abbiamo fatto un favore anche al Pd”, ha continuato rispondendo alla domanda inerente alla richiesta di assoluzione per il collega Delmastro sul caso Cospito. Poi alla domanda sulla richiesta di Salvini di assegnare il Nobel per la pace a Trump ha detto ridendo: “per fortuna non spetta a me decidere a chi assegnarlo”