Il disastro italiano. Lo spettacolo del Bernabeu. La tripletta di Mbappé. L’onore delle armi a un Celtic eliminato al 94’. Il Settebello del Psg. L’eclissi del Manchester City. Tradotto: due grandi giornate di Champions.

IN – Mbappé, uno show da 9. L’ennesima lezione di calcio di Ancellotti

9 MBAPPÉ

La notte del Real è stata soprattutto la notte dell’attaccante francese, 28 gol in 38 presenze con i Blancos. Kylian ha scelto Madrid anche, se non soprattutto, per vivere notti come quella dello show contro il City. Tripletta da urlo: pallonetto in corsa a scavalcare il portiere da venti metri; stop, finta che manda al bar Gvardiol e tocco killer; controllo da sballo, movimento del corpo e diagonale da biliardo per il tris. Olé.

8 ANCELOTTI

Scrivono su Marca, quotidiano molto vicino al madridismo: “Con Carletto spesso si esagera nella critica, a Guardiola invece viene perdonato molto”. Fotografia perfetta. Ancelotti ha eliminato quattro volte su cinque Pep in Champions ed è una statistica che induce a riflettere. Nella doppia sfida di questi playoff, Carlo ha ribadito la sua superiorità sul rivale: non si vincono cinque Champions per caso. E potrebbe non essere finita: l’obiettivo è la sedicesima del Real, la sesta da coach per Ancelotti.

7

Come i gol del Psg al Brest nel ritorno. I bretoni hanno vissuto la sfida come un congedo festoso alla Champions, ma i parigini non hanno avuto pietà: sette reti con sette marcatori diversi, l’ultimo firmato da un ragazzo di 18 anni, Mayulu. Kvaratskhelia, un gol e un assist: Conte, quando ha l’aria incazzata, non ha torto.

7 CELTIC

Parte dallo 0-1 dell’andata a Glasgow, si presenta all’Allianz Arena a testa alta e Kuhn riapre il discorso qualificazione al 63’. Il Bayern rischia di affondare, ma al 94’, Davies trova il colpo dell’1-1 e i tedeschi si ritrovano agli ottavi. Scozzesi sfortunati, il calcio è cinico e baro, ma lezione di orgoglio e di passione.

7 BRUGES

Al netto degli orrori dell’Atalanta, la squadra belga ribadisce le sue qualità. Il Bruges non arriva agli ottavi per caso: l’exploit parte da lontano.