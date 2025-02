Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, convoca la stampa per una dichiarazione, senza prendere domande, davanti Montecitorio. “Trump con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell’Occidente sull’Ucraina. E dice una verità che noi del M5s stiamo dicendo da tre anni insieme a tutti gli esperti militari” ovvero “che battere militarmente la Russia era irrealistico. E’ una verità – continua l’ex presidente del Consiglio – che pesa come un macigno sulla premier Meloni, che poteva ritagliare per l’Italia un ruolo da protagonista nel negoziato, e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al posto della premier Meloni, di fronte a questa vergogna e a questo fallimento, mi dimetterei“, ha concluso Conte.