“Per me e Bertolaso, la sentenza sul fine vita ci mette nelle condizioni di dare una risposta anche in assenza di una legge nazionale”. All’indomani delle polemiche tra le forze di maggioranza in Regione Lombardia, il governatore Attilio Fontana torna sull’argomento provando a smorzare le frizioni con Fratelli d’Italia, ma ribadendo il punto. “Credo che l’assessore abbia fatto quello che doveva fare” ha aggiunto Fontana sottolineando la necessità di “fare una legge nazionale perché la sentenza della Corte Costituzionale c’è e ha dato indicazioni precise, adesso bisogna cercare di individuare gli elementi che contribuiscono a creare uniformità di risposte”