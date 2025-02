L’amministrazione Trump ha iniziato a cacciare diverse centinaia di dipendenti della Federal Aviation Administration. I tagli arrivano a poche settimane di distanza dall’incidente aereo avvenuto il 30 gennaio vicino all’aeroporto Reagan di Washington, quando un aereo si è scontrato con un elicottero, causando 67 vittime.

Fra i dipendenti colpiti dai tagli ci sono anche addetti alle attività radar, atterraggio e mantenimento. I licenziamenti arrivano in un momento particolarmente difficile per la Faa, alle prese con una carenza di controllori di volo dovuta, secondo l’agenzia, ai salari non competitivi, ai lunghi turni, all’addestramento intenso e al pensionamento obbligatorio. La stessa Faa, ha segnalato come quando si è verificato l’ultimo incidente, il personale della torre di controllo dell’aeroporto Ronald Reagan non fosse a livelli “normali per l’ora del giorno e il volume del traffico”.