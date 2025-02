Franco Alfieri fa un passo indietro. Il “re delle fritture” si è dimesso da sindaco di Capaccio Paestum e da presidente della Provincia di Salerno dopo essere già stato sospeso dalle cariche perché arrestato nell’inchiesta della Procura di Salerno su presunti appalti pilotati. Noto come “re della fritture” per un’audio carpito durante un comizio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, al quale è vicinissimo, Alfieri lo scorso venerdì si era visto respingere dalla Corte di Cassazione la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il blitz della Guardia di Finanza era scattato il 3 ottobre scorso. Il papavero del Pd campano, secondo l’inchiesta, sarebbe tra i protagonisti di un accordo corruttivo in base al quale un’azienda avrebbe concesso subappalti alla ditta della sorella del sindaco nel comune di Battipaglia. A sua volta, Alfieri, in cambio, avrebbe fatto in modo di far vincere all’azienda un appalto da più di 2 milioni di euro a Capaccio.

E poi altre gare, dopo, sarebbero state truccate. In particolare quella per l’intervento di adeguamento, ampliamento e efficientamento energetico del primo lotto dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, e quella dei lavori di adeguamento e riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale, entrambe bandite dal Comune di Capaccio Paestum ed aggiudicate alla stessa azienda al centro dell’episodio di “scambio” con la ditta della sorella del sindaco.