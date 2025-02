“Ho visto una grande Inter nel primo tempo, con la consueta personalità, con un gioco fluido, con un possesso palla sempre tendente alla pericolosità offensiva”. Gli aspetti positivi però finiscono qui: per Aldo Serena, ex attaccante di Juventus e Inter, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati infatti ancora una volta imprecisi in attacco e incapaci di gestire in difesa. Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Serena ha analizzato il derby d’Italia di domenica sera vinto dai bianconeri grazie al gol di Francisco Conceiçao.

“È mancata la precisione sotto porta, deve fare ammenda la squadra di Inzaghi per non aver concretizzato con il gol un buon gioco, soprattutto con Dumfries, travolgente su Savona, che non ha mai potuto contrastarlo – ha commentato l’ex calciatore – Nella ripresa le cose sono completamente cambiate“.

Secondo Serena, si tratta di un film già visto per i nerazzurri: “In questa stagione l’Inter, forse anche per l’età media molto alta o per un’incapacità psicologica di gestire la parte finale delle partite, ha subìto 16 dei 28 gol stagionali nell’ultima mezz’ora. Vuol dire che la squadra ha dei problemi di gestione nella parte conclusiva delle gare”.

E questo probabilmente lo sa bene anche il capitano nerazzurro Lautaro Martinez che, consapevole di aver sciupato una grande occasione per sorpassare il Napoli in cima alla classifica del campionato, al triplice fischio è stato beccato dalle telecamere di Dazn in preda a uno sfogo rabbioso culminato con una serie di bestemmie. Proprio sull’argentino, Aldo Serena ha poi ammesso: “Devo dire che stavolta Lautaro è mancato nel suo pezzo forte: la lucidità sotto porta”.