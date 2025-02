L’Inter cade contro la Juventus all’Allianz Stadium e il Napoli di Antonio Conte se la ride. I partenopei restano da soli in testa alla Serie A e si portano a +2 punti sui nerazzurri. L‘ennesima sconfitta di questa stagione della squadra di Simone Inzaghi in uno scontro diretto in campionato. Il gol di Conceicao che ha regalato il successo ai bianconeri ha suscitato tanta rabbia in tutto il gruppo Inter. Su tutti, il capitano Lautaro Martinez è parso imbestialito.

L’argentino ha capito che la squadra ha sciupato un’occasione importantissima perché se i nerazzurri avessero vinto, avrebbero scavalcato il Napoli. Il numero 10 dell’Inter, in preda a un momento di grande ira, è stato pizzicato dalle telecamere proprio mentre si sfoga in mezzo al campo al termine dell’incontro e si lascia andare a una serie di bestemmie. L’audio non è disponibile, ma il labiale del giocatore appare piuttosto chiaro. “Porco ***, *** cane”. Il video è diventato presto virale e non è da escludere che per quelle frasi Lautaro possa essere sanzionato.

L’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata. Agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione”. Se si prendesse alla lettera il regolamento, il rischio dunque esiste. Ma a livello di protocollo, per far in modo che la bestemmia sia inequivocabile, occorre possedere anche un audio a supporto delle immagini. In questo caso, il video mostrato dalle telecamere di Dazn è privo di audio. Lautaro quindi potrebbe cavarsela senza conseguenze.

Non sarebbe certo la prima volta che di fronte a una bestemmia decifrata dal labiale del calciatore non si proceda con la squalifica. Successe a Bryan Cristante, centrocampista della Roma, che lo scorso 7 maggio in occasione della partita dei giallorossi sempre con la Juventus, è sembrato bestemmiare dopo un errore di un suo compagno. In quel caso, il calciatore non venne squalificato proprio perché c’era assenza di audio.