Michael O’Sullivan è morto questa mattina, come ha confermato l’Irish Horseracing Regulatory Board (IHRB) a nome della sua famiglia, a causa delle ferite riportate durante una caduta in una gara a Thurles dello scorso 6 febbraio. La dottoressa Jennifer Pugh, chief medical officer dell’IHRB, ha dichiarato: “La famiglia di Michael ha preso la decisione di donare i suoi organi in questo momento incredibilmente difficile, ma così facendo ha fatto una scelta che farà davvero la differenza per la vita di altri pazienti e delle loro famiglie”. Riguardo al lascito del fantino irlandese, la donna ha detto che “il successo di Michael e la sua umiltà avranno ispirato molti e oggi condivido la sensazione di perdita con tutti coloro che lo conoscevano”.

O’Sullivan è morto circondato dalla sua famiglia all’ospedale universitario di Cork. Al momento del suo incidente, stava cavalcando Wee Charlie per l’allenatore Gerard O’Leary ed è stato uno dei tre cavalieri a cadere sull’ultima recinzione nella corsa di due miglia del 20 febbraio Handicap Chase. È arrivato l’elisoccorso per portare O’Sullivan in ospedale, dove è rimasto in cura nell’unità di terapia intensiva. Fino al decesso comunicato oggi.

“Ho avuto il privilegio di conoscere Michael attraverso la sua carriera amatoriale e professionale e la sua dedizione, modestia e natura gentile lo hanno sempre reso un piacere da frequentare”, ha detto la dottoressa Pugh. Darragh O’Loughlin, amministratore delegato dell’IHRB, ha descritto O’Sullivan come “eccezionalmente talentuoso. Un fantino che mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo”. In segno di rispetto, la corsa a Punchestown e quelle Point to Point a Knockanard, Nenagh e Tinahely di questa domenica sono state annullate. O’Sullivan, ampiamente considerato una delle stelle nascenti del proprio sport, ha guidato la Marine Nationale alla vittoria nel Supreme Novices’ Hurdle a Cheltenham nel 2023 e ha vinto anche con Jazzy Matty nel Boodles Juvenile Handicap Hurdle. Ha cavalcato 90 cavalli vincitori sui salti in Irlanda e 5 in Gran Bretagna dopo poco più di 1.000 corse in carriera.