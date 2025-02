Durante Lazio-Napoli c’è stato un momento in cui Antonio Conte si è girato verso il suo vice, Cristian Stellini, pronunciando una domanda emblematica riguardo il momento che sta attraversando il suo Napoli: “E ora chi posso mettere?“. Il labiale dell’allenatore è stato catturato dalle telecamere e racconta più di mille analisi qual è la situazione che sta vivendo la squadra partenopea. Conte infatti in questo momento non ha molte soluzioni a cui attingere dalla panchina, visti i tanti infortuni. Così, quando Mazzocchi ha chiesto il cambio, Conte è stato obbligato a schierare Rafa Marin, buttandolo nella mischia senza aver mai giocato finora in Serie A.

Quella domanda di Conte al suo vice svela il momento di smarrimento del tecnico, che per un attimo non sapeva come reagire e chi mandare in campo. Il mercato invernale del Napoli ha lasciato molto a desiderare, soprattutto considerando che il sostituto di Kvaratskhelia (passato al Psg) non è mai arrivato. “Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione…è questa. – le parole di Conte a Dazn– Il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo e abbiamo dato un segnale chiaro: volevamo vincere la partita e la mossa ha dato i suoi frutti”. Il momento che racchiude la situazione d’emergenza è stato proprio il cambio di Mazzocchi: “Quando Pasquale mi ha chiesto di essere sostituito è stato un problema. L’unica cosa che potevo fare era mettere Rafa Marin, a cui faccio i complimenti perché è un ragazzo serio ed è entrato in una fase molto calda, poi abbiamo rimesso Di Lorenzo a destra e Politano a sinistra che non è il posto suo”.

A complicare la situazione in casa Napoli ci sono gli infortuni contemporanei di Neres, Spinazzola e Olivera. Per questo Conte difende la sua squadra: “Non posso chiedere di più a questi ragazzi. Non ci lamentiamo, non diciamo niente. Tutto quello che è accaduto e sta accadendo non ci tocca minimamente. Fidatevi, non avremmo una classifica del genere se il gruppo non fosse straordinario. – ha dichiarato Conte – Qualcun altro potrebbe vederla diversamente, ma è così. Abbiamo cambiato il quarto modulo in sette, otto mesi di lavoro per tante vicissitudini questo significa che c’è grande disponibilità da parte di tutti. Non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti“.