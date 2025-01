“Stiamo andando avanti avendo situazioni, tra infortuni e mercato, che potrebbero ammazzare un toro e invece noi stiamo in piedi e non ci lamentiamo. E’ tutto frutto del grande lavoro che fanno i ragazzi, che hanno voglia di migliorarsi”. La vittoria del Napoli per 3-2 in casa dell’Atalanta rappresenta un successo importantissimo per Antonio Conte in ottica Scudetto. Al momento, la classifica al triplice fischio vede la squadra di Lukaku e compagni portarsi a più 6 sull’Inter (con i nerazzurri che hanno 2 match in meno) e sulla stessa Atalanta. Ma sono le questioni di mercato che scaldano l’allenatore leccese nella consueta intervista post match, a maggior ragione dopo la partenza di Kvaratskhelia ceduto al PSG.

“Chi lo sostituirà? Non entro nel merito, lascio al club la decisione. Dovessero chiedermi qualcosa dirò il mio pensiero. Prendere un giocatore di prospettiva? Se si deve fare qualcosa si deve fare nella maniera giusta, come Dio comanda. Altrimenti rimaniamo con questi ragazzi. – ha dichiarato il tecnico del Napoli – E’ andato via un grande giocatore. Ci sono pareri soggettivi e poi c’è l’oggettività e cioè che rispetto a 2 anni fa sono andati via tutti i migliori giocatori dell’anno dello scudetto. Se il club ha piacere di fare qualcosa sono ben contento, altrimenti resto con questi uomini che non mi tradiranno mai e sono ben contento. Non siamo tanti, ma giusti e affamati”.