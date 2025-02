Poche ore dopo che il vicepresidente J.D.Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno invitato l’Europa a una maggiore autonomia nella difesa dei propri confini e di quelli ucraini, ha preso la parola Volodymyr Zelensky. “Stando ai servizi segreti questa estate la Russia vuole inviare truppe in Bielorussia, con il pretesto di fare esercitazioni. Potrebbero da lì attaccare l’Ucraina” ma potrebbero anche dirigersi verso altri Paesi, ha detto il presidente ucraino alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ricordando che “la Bielorussia ha frontiere con tre Paesi Nato“.

“La Russia non vuole la pace. Non la vogliono. Non si stanno preparando per il dialogo, ma per la guerra”, ha detto il leader ucraino. Motivo per il quale “adesso è il momento di creare le truppe di difesa europee”. “Credo nell’Europa e sono certo che anche voi ci credete”, ha detto ancora Zelensky, aggiungendo che “L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno. Dobbiamo solo lavorare insieme”.

Lavorare insieme all’Europa per il capo del governo di Kiev significa partire innanzitutto dai negoziati con Mosca: “L’Ucraina non accetterà mai accordi fatti alle nostre spalle senza il nostro coinvolgimento. E la stessa regola dovrebbe applicarsi a tutta l’Europa. Nessuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina. Nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa”. “L’Europa deve avere un posto al tavolo quando vengono prese decisioni su di lei, tutto il resto è zero. Se veniamo esclusi dai negoziati sul nostro futuro, allora perderemo”.

In questo contesto Kiev deve lavorare a stretto contatto con Washington: “Ovviamente noi abbiamo il nostro piano – ha spiegato Zelenksy riferendo del colloquio telefonico avuto con Donald Trump -. Mi ha detto che dobbiamo vederci. Io gliel’ho confermato e ho detto che per noi è importante che ci incontriamo prima noi due”, rispetto alla bilaterale con Putin.

Parlando poi delle “garanzie di sicurezza” per Kiev e la stessa Ue di cui ha parlato nelle stesse ore il capo del Pentagono, Zelensky torna chiedere l’ingresso di Kiev nel Patto atlantico, ipotesi già esclusa sia da Joe Biden che da Trump: “Non rinunciamo al percorso di adesione alla Nato. E’ il nucleo di qualsiasi garanzia di sicurezza”. “Abbiamo bisogno di una diplomazia coordinata. La fine di questa guerra dovrebbe essere il nostro ‘primo successo condivisò”, ha detto ancora Zelensky, aggiungendo che se l’Ucraina non dovesse ottenere l’adesione alla Nato , allora dovrebbero esserci le condizioni per costruire “un’altra Nato in Ucraina”. “Non possiamo accettare un cessate il fuoco senza reali garanzie di sicurezza”.