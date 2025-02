L’Italia subisce una frenata nel ranking UEFA: la doppia sconfitta del Milan a Rotterdam contro il Feyenoord e dell’Atalanta a Bruges nell’andata dei playoff di Champions League, unita al pareggio della Roma a Oporto in Europa League, ha causato un netto rallentamento. La speciale classifica, che determinerà le squadre che accederanno alla Champions League 2025/26, vede ora il calcio italiano arretrare al terzo posto, come riporta Sport Mediaset, dietro alla Spagna, che ha beneficiato delle vittorie del Real Madrid in Champions, della Real Sociedad in Europa League e del Betis in Conference League. Se la situazione rimanesse questa, l’Italia perderebbe un posto in Champions, con il 5 classificato in Serie A escluso dalla competizione europea.

L’Inghilterra, saldamente in vetta, continua a dominare il ranking, ma la Spagna ne approfitta per scalzare l’Italia. Intanto, la Germania, che occupa la quarta posizione, ha visto guadagnare punti grazie alla vittoria del Bayern Monaco contro il Celtic in Champions e dell’Heidenheim a Copenaghen in Conference. Il Portogallo, quinto, ha incrementato i propri punti grazie al successo del Benfica in casa del Monaco. Anche Belgio e Olanda guadagnano terreno.

È importante ricordare che i playoff sono cruciali per il punteggio, in quanto le vittorie nei playoff assegnano lo stesso numero di punti dei gironi (due per la vittoria, uno per il pareggio), con bonus extra per il passaggio agli ottavi: 1,5 punti per la Champions League e 1 per l’Europa League.

LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA

1. Inghilterra 20.892

3. Spagna 18.036

3. Italia 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 13.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125