Si chiama Farhad N., ha 24 anni ed è afghano l’uomo che si è lanciato con una Mini Cooper sulla folla a Monaco, ferendo 30 persone e disseminando il panico mentre era in corso una manifestazione sindacale dei Verdi. La sua, secondo quanto emerso finora, è una storia di apparente integrazione: pur essendosi visto rifiutata la richiesta di asilo, aveva ottenuto un permesso di soggiorno e lavorava nei negozi in qualità di “detective da negozio”, come viene chiamato in Germania l’addetto alla sicurezza per sventare i furti tra gli scaffali. E su questo punto, poco dopo l’attentato, si è generato un equivoco enorme: il ministro dell’Interno bavarese Joachim Herrmann aveva dichiarato che il 24enne era già noto alle forze dell’ordine per furti e reati legati alla droga. Ma in realtà non erano procedimenti che lo avevano coinvolto in veste di imputato, bensì di testimone. “Il ventiquattrenne afghano responsabile dell’attentato di oggi a Monaco non aveva precedenti penali, le affermazioni della polizia di oggi in base al quale era noto alle forze dell’ordine erano ascrivibili a una attività investigativa nella quale era comparso come testimone. Inoltre, l’uomo aveva un permesso di soggiorno e di lavoro e, dunque, non era stato oggetto di un provvedimento di espulsione”, si è poi corretto lo stesso Hermann.

Nato a Kabul nel 2001, Farhad era arrivato in Germania nel 2017, dopo una permanenza di qualche mese tra le province di Reggio Calabria e Brescia, visto che era sbarcato in Italia nel novembre del 2016. Allora, aveva dichiarato un’età di 15 anni dicendo di essere un minore non accompagnato, e si era visto respingere la richiesta di asilo. In Germania aveva iniziato a frequentare una scuola fino a ottenere il permesso di soggiorno a Monaco dove aveva iniziato a lavorare. Era anche appassionato di body building, e seguito da alcune decine di migliaia di persone sui suoi profili social, ora cancellati. Der Spiegel scrive che il 24enne aveva anche partecipato a varie competizioni in veste di bodybuilder e si era classificato quinto alla gara “Men’s Physique”. Un imprenditore, che era aveva posato con lui durante una gara, lo descrive come un ragazzo aperto e gentile, molto coinvolto nell’attività sportiva. Se da un lato vince l’immagine di una apparente storia di immigrazione, dall’altra c’è l’avvicinamento di Farhad agli ambienti dell’estremismo islamico. Aveva infatti postato sui social alcuni video di estremisti salafiti del Nord-Reno Westfalia, e nel suo ultimo messaggio online aveva scritto: “Cancella dalla faccia della terra tutti coloro che sono cattivi con l’Islam“.