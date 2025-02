Si è lanciato con una Mini cooper sulla folla, riunita per una manifestazione sindacale dei Verdi a Monaco. Un 26enne afghano, che è già stato arrestato dalla polizia (chi è), ha ferito almeno 28 persone. Due sono gravi e tra le persone investite ci sono anche dei bambini. Uno è in pericolo di vita. L’auto ha deliberatamente investito la folla nella zona di Dachauer Strasse e il presidente della Baviera e leader della Csu, Markus Soeder, arrivato sul posto, ha dichiarato che “si è trattato presumibilmente di un attentato”. “Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato”, ha aggiunto Söder. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato di “atto orribile”, aggiungendo che ora il cittadino afghano sospettato “deve essere punito, espulso e deportato nel suo Paese”, mentre il vice Robert Habeck, candidato cancelliere dei Verdi alle elezioni anticipate che si terranno in Germania tra dieci giorni, ha sottolineato che “è importante chiarire rapidamente il contesto”.

Gli agenti su X informano che è stato allestito un punto di raccolta dei testimoni presso il Löwenbräukeller in Stiglmaierplatz, stazione metropolitana nel quartiere di Maxvorstadt. “Il capo della polizia mi ha appena informato che un veicolo ha investito un gruppo di persone e purtroppo molte persone sono rimaste ferite, compresi bambini. – ha dichiarato alla Bild il sindaco Dieter Reiter (SPD) -. Sono profondamente scosso. I miei pensieri sono con i feriti”. Sul posto, oltre a Söder (CSU), anche il ministro degli Interni Joachim Herrmann (CSU), il sindaco e il presidente della polizia Thomas Hampel. Sull’attacco è intervenuto anche il presidente dell sindacato tedesco Verdi, Frank Werneke, che si è detto “scioccato” e ha espresso vicinanza “alle vittime innocenti, ai feriti e alle loro famiglie”. “Non è ancora chiaro se ci siano vittime -ha aggiunto -. Desideriamo ringraziare tutti coloro che stanno prestando aiuto per il loro impegno. Questo è un momento difficile per tutti i colleghi. Noi del sindacato siamo solidali, soprattutto in un momento così buio. Non prendiamo parte a speculazioni e aspettiamo che la polizia indaghi”.

Cosa succede in Germania – Monaco è blindata in vista della Conferenza per la sicurezza della Nato, che si terrà il 14 e il 15 febbraio: saranno presenti anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il vicepresidente americano Jd Vance. A margine del summit il vice di Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Ma al momento le autorità di pubblica sicurezza non ritengono che i fatti di oggi siano collegati al summit. La Germania, che il 23 febbrario andrà al voto, è già stata colpita di recente da un attacco avvenuto con le stesse modalità di quello di Monaco: il 20 dicembre Taleb Al Abdulmohsen, 50 anni, medico psichiatra nato in Arabia Saudita e trasferitosi in Germania nel 2006 durante la formazione specialistica con un permesso di soggiorno permanente, ha falciato la folla ai mercatini di Natale di Magdeburgo, uccidendo 5 persone e ferendone più di 200. Attivista anti-Islam e simpatizzante di Afd, accusava la Germania di volere islamizzare l’Europa.