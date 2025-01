Una trovata elettorale che assomiglia più a un’intimidazione. Il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland, che fa della lotta all’immigrazione e della deportazione di massa degli immigrati un suo punto di forza, ha fatto trovare a 30mila persone un falso biglietto di espulsione di sola andata datato 23 febbraio, il giorno delle elezioni federali, nelle cassette delle lettere. Nel messaggio, indirizzato a un generico “immigrato illegale“, la formazione di ultradestra ha stampato un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Solo la remigrazione può salvare la Germania“.

La trovata ha provocato lo sdegno di una parte delle comunità coinvolte. “Ecco cosa hanno trovato nella loro posta le persone con un background migratorio nella zona di Karlsruhe“, ha denunciato un utente su Instagram rilanciato dalla Frankfurter Rundschau pubblicando la foto del ticket simile a una classica carta d’imbarco aereo. Su questa si può trovare anche un QR Code che se inquadrato rimanda al sito dell’AfD di Karlsruhe, dove è possibile scaricare il biglietto e leggere le richieste del partito accompagnate da un link per raccogliere donazioni. I volantini sono stati distribuiti anche durante il fine settimana a Riesa, al congresso dell’ultradestra che ha ufficialmente lanciato la leader Alice Weidel per la corsa alla cancelleria.

Non è detto che la mossa elettorale di AfD non abbia anche conseguenze legali. La polizia di Karlsruhe ha infatti avviato un’indagine con l’accusa di incitamento all’odio. L’associazione distrettuale del partito ha tuttavia ribadito che le richieste sul retro del biglietto sono “legittime” e “conformi alla legge”, specificando che si riferiscono esclusivamente a persone che si trovano illegalmente in Germania.