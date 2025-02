“‘Tossicità’ è una parola terribile, mi ha fatto molto impressione. Giorgia Meloni, dopo che si è sottratta alla stampa e al confronto in qualunque sede parlamentare, dopo che ha alimentato il conflitto con la magistratura nelle sedi internazionali, dopo che ha aumentato il vassallaggio nei confronti di Trump, addirittura si presenta al pubblico della Cisl, che ritiene evidentemente compiacente, e accusa di tossicità Landini. Mi domando che idea di democrazia abbia e quanto quelli del governo ritengano di essere forti”. Così a Tagadà (La7) l’ex ministra Rosy Bindi commenta l’attacco inferto dalla presidente del Consiglio contro la Cgil, nel corso dell’assemblea della Cisl a Roma.

Bindi esprime rammarico per i sindacalisti della Cisl: “Mi dispiace del loro attaggiamento, perché una cosa è collaborare con il governo, altra cosa è essere compiacenti con la linea politica che umilia i lavoratori e i diritti delle persone, che considera tossico il conflitto sociale, il dissenso, la chiamata alla partecipazione da parte di un sindacato nei confronti dei lavoratori, la sana ribellione nei confronti di una politica, di un governo e di una fase storica nella quale aumentano le disuguaglianze e vengono calpestati i diritti fondamentali come il lavoro, la salute e la scuola”.

E, tornando a Giorgia Meloni, conclude: “Penso che siamo entrati in una fase nella quale il governo comincia ad avvertire la propria debolezza, perché questo tipo di atteggiamento e queste parole sono segno di debolezza, non certo un segno di forza”.