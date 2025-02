L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, si è detto “sicuro” davanti al giudice del Tribunale Nazionale che la calciatrice Jennifer Hermoso gli diede il permesso di darle un bacio durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile nel 2023. “Jenni si è avvicinata a me, mi ha fatto una faccia perché avevo sbagliato un rigore. È stato tremendo. Le ho detto di non pensarci perché eravamo campioni anche grazie a lei. Mi ha stretto forte, mi ha sollevato e le ho chiesto se potevo darle un bacetto e mi ha detto di sì”, ha sostenuto lo spagnolo.

“Quando l’abbraccio è finito, quando mi ha dato il permesso, le ho preso la testa con le mani. Sono assolutamente sicuro che mi abbia dato il permesso”, ha detto Rubiales. La versione dell’ex dirigente sportivo non coincide con la testimonianza rilasciata nel primo giorno del processo da Hermoso che ha parlato chiaramente di un bacio non consensuale, ha detto di non essersi potuta sottrarre a quel bacio e di essersi sentita mancare di rispetto dall’uomo.

Rubiales ha ammesso che il bacio è stato un errore, affermando di essersi comportato più come un ex giocatore che come il presidente della Federcalcio spagnola. “Hermoso sa che gliel’ho chiesto e che mi ha risposto”, ha detto Rubiales, “mi sono scusato per il mio comportamento perché non era adeguato. Essendo in quella posizione avrei dovuto avere sangue freddo e non lasciarmi trasportare dalle emozioni. Sicuramente avrei dovuto comportarmi in modo più istituzionale“.

L’ex dirigente sportivo ha poi affermato che alla calciatrice è stato chiesto di minimizzare quel bacio perché c’era una crisi istituzionale che riguardava la federazione ed era normale che i funzionari cercassero di stemperare la situazione. Ma ha detto di non aver mai chiesto a nessuno di fare pressioni su Hermoso per difenderlo pubblicamente. Rubiales ha poi raccontato che quando lei ha detto di non voler registrare un video con lui per minimizzare l’accaduto, hanno accettato la decisione e hanno intrapreso azioni diverse, tra cui la pubblicazione di una dichiarazione con i commenti rilasciati da Hermoso a media locali.

Durante la loro testimonianza, la calciatrice e le sue compagne di squadra hanno fornito versioni diverse rispetto alla ricostruzione di Rubiales, affermando che la giocatrice è stata colpita dal bacio e ha subito pressioni per minimizzare l’accaduto. L’ex presidente della Federcalcio spagnola è accusato di aggressione sessuale e coercizione per aver tentato di sminuire il bacio che ha scatenato una forte indignazione in Spagna.