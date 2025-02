“Un dato clamoroso, davvero preoccupante. Lo scorso dicembre meno 7%, è un tonfo della produzione industriale e siamo al ventitreesimo mese consecutivo di crollo della produzione. Siamo di fronte a una devastazione del nostro sistema produttivo e famiglie e imprese si ritrovano alle prese col caro bollette e caro energia”. Così Giuseppe Conte, il presidente del M5S in un punto stampa in Piazza Montecitorio. L’ex premier ha attaccato l’attuale esecutivo: “Meloni e ministri, ma di che cosa vi state occupando? Ma state governando? Ma siete capaci? Pensate a fare la guerra ai magistrati. A quali magistrati? Quelli che ieri hanno arrestato 180 mafiosi? Ma per piacere“.