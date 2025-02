“Lo strappo al muscolo è guarito quasi al 100%. Ho il via libera dal team medico che mi consente di allenarmi e di prepararmi. Il torneo di Doha è previsto tra sette giorni, quindi sto rispettando il programma”. Lo ha confermato ieri Novak Djokovic in un’intervista al sito web montenegrino Vijesti. “Grazie a Dio, sono riuscito a riprendermi rapidamente”, ha aggiunto il campione serbo.

“Nell’ultimo periodo ho avuto qualche infortunio in piùrispetto ai primi 15 anni della mia carriera”, ha ammesso il tennista ex numero 1 al mondo. Problemi fisici che hanno caratterizzato anche il suo percorso agli Australian Open in cui è stato costretto al ritiro in semifinale contro Alexander Zverev: “Probabilmente arriva con l’età, ma il mio corpo mi ascolta ancora, ho comunque un desiderio ardente di raggiungere nuovi obiettivi. Ecco perché spero di vincere, sia la prossima settimana a Doha che durante il resto della stagione”, ha aggiunto il tennista.

In particolare, l’obiettivo è quel 100° titolo Atp già sfuggitogli a ottobre, nella finale persa contro Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. “Spero che il 100° trofeo possa arrivare a Doha adesso, lo inseguo da molto tempo, da ottobre dell’anno scorso, ma vedremo. Arriverà quando dovrà arrivare. Per quanto riguarda i Grand Slam, è una sfida più grande, un’impresa più difficile, ma credo di potercela fare”, ha ribadito Djokovic.