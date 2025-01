Aveva lasciato gli Australian Open tra i fischi del pubblico, deluso per il suo ritiro dopo appena un set nella semifinale contro Alexander Zverev. In molti non avevano neppure creduto fino in fondo al suo infortunio, visto che nel match precedente contro Carlos Alcaraz era riuscito improvvisamente a riprendersi e vincere l’incontro al quarto set. Ora Novak Djokovic ha voluto replicare a tutte queste insinuazioni, pubblicando su X la risonanza magnetica alla sua coscia sinistra. Lo stesso Alcaraz dopo la sconfitta aveva dubitato sulla reale entità dell’infortunio di Djokovic: ““Non dico che abbia fatto lo show, ma penso che tutti abbiano visto“, il commento dello spagnolo. Zverev invece lo ha difeso, sottolineando che uno con la tempra di Djokovic non si sarebbe mai ritirato senza un valido motivo.

“Ho pensato di lasciare questa informazione qui per tutti gli ‘esperti’ di infortuni sportivi là fuori”, il laconico commento del campione serbo a corredo dell’immagine. Djokovic ha dichiarato di aver avuto uno strappo alla coscia sinistra durante il match contro Alcaraz. Dopo il ritiro contro Zverev, ha spiegato: “I primi colpi che ho tirato sono stati nel riscaldamento con Sascha. Stavo bene, ma man mano che giocavo il dolore peggiorava“.

Certo, la risonanza magnetica pubblicata su X non fuga ogni dubbio e non dice nulla a un occhio non esperto. Sembra ritrattare i muscoli del tendine del ginocchio e sembra mostrare i segni di uno stiramento o uno strappo. C’è anche un’area centrale scura che potrebbe essere sintomo di un accumulo di sangue, che potrebbe essere dovuto appunto a uno strappo muscolare. La certezza ovviamente è che Djokovic ha avuto una lesione muscolare. Ma su questo non c’erano dubbi: uno come lui, altrimenti, sarebbe rimasto in campo.