Il tedesco numero 2 del mondo Alexander Zverev è il primo finalista degli Australian Open 2025. Novak Djokovic, attuale numero 7, si è infatti ritirato nel corso della semifinale, dopo aver perso il primo set 7-6 al tie break, battuto per 7-5. Zverev attende ora il vincitore dell’altra semifinale, tra il numero 1 Jannik Sinner e la rivelazione del torneo, lo statunitense Ben Shelton. Djokovic, che già dai turni precedenti soffriva per un dolore alla gamba, si è arreso al termine di un primo set combattutissimo e durato 1h 21′.

Ha del clamoroso quanto accaduto alla Rod Laver Arena. L’attesissima semifinale tra Djokovic e Zverev è durata solamente un set. Il fuoriclasse serbo ha dovuto arrendersi dopo quasi un’ora e mezza di gioco a causa di un problema fisico che gli ha impedito di proseguire il match. Il numero 7 del ranking Atp ha giocato comunque alla pari in un set particolarmente lottato e combattuto, in cui ha salvato cinque palle break nei propri turni di battuta. Dal canto suo Zverev, che ha rimontato da 0-40 nel quarto game, ha poi chiuso al tiebreak, equilibrato come il resto del set e segnato da una volée di dritto sbagliata da Djokovic sul set point. Poi, durante il cambio campo, il serbo è andato dal tedesco per salutarlo e annunciargli il proprio ritiro, lasciando di stucco gli spettatori presenti a Melbourne e anche coloro che hanno seguito l’incontro alla tv.