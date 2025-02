Non si è trattato di revenge porn. È stato assolto il 21enne Valerio Braconi accusato di aver diffuso l‘audio hard riguardante il calciatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo in cui veniva raccontata la notte di sesso del calciatore nel parco giochi della Caffarella a Roma dopo aver conosciuto una ragazza in discoteca. Per i giudici, la divulgatrice della nota audio sarebbe proprio la giovane in questione.

L’accaduto risale al 22 ottobre del 2022. Zaniolo, all’epoca giocatore della Roma, si era intrattenuto con una 23enne conosciuta in discoteca. La ragazza aveva successivamente registrato un audio nel quale svelava cos’era accaduto quella notte e l’aveva inviato in una chat in cui erano presenti un gruppo di amici. Tra questi figurava anche 21enne indagato con l’accusa di revenge porn. “Buongiorno, questo audio lo manderò a qualche persona, sono andata a dormire alle sette…”, si ascoltava nell’incipit del un lungo e dettagliato racconto. Nei mesi successivi, infatti, quell’audio era diventato virale, entrando nelle chat WhatsApp di mezza Italia. “Non si può ravvisare un danno alla 23enne che peraltro risultava aver già diffuso, ella stessa, il medesimo audio a Braconi ed altre persone”, ha scritto il gip. La registrazione aveva mandato su tutte le furie Nicolò Zaniolo. Il calciatore sarebbe andato all’attacco della ragazza (non si tratta della 31enne inizialmente messa in mezzo alla vicenda, ma di una 23enne), minacciando di denunciarla per la diffusione della nota audio. Una denuncia che poi non è mai stata fatta.