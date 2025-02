Ultimo e penultimo posto, una Serie B che si avvicina, e una crisi mai risolta. Monza e Venezia stanno vivendo due situazioni simili, ma con due atteggiamenti diversi. Più caotico quello del primo club, più sereno (ma non rassegnato) quello del secondo. Basti vedere la gestione della panchina, che in Brianza salta di nuovo: Salvatore Bocchetti, chiamato al posto di Alessandro Nesta due giorni prima di Natale, è stato esonerato in via ufficiosa (ma sarà ufficiale a breve), per lasciare il posto di nuovo all’ex centrale della Nazionale. Troppo pesante la sconfitta contro la Lazio, troppo ampio il divario. Ma l’impresa a cui è chiamato il nuovo-vecchio allenatore è ancora più disperata: perché nel mezzo c’è stato il mercato di gennaio, che ha stravolto l’organico non solo dal punto di vista degli uomini, ma anche (se non soprattutto) da quello tattico.

Monza, che succede?

Otto nuovi arrivi, nove partenze. Più un’altra operazione, quella dell’acquisto a titolo definitivo di Semuel Pizzignacco, già in rosa (era in prestito dalla Feralpisalò). Proprio questo deve far pensare a come la società, ultima in classifica e con una situazione talmente tanto deficitaria da far pensare a una retrocessione quasi certa, stia già programmando la prossima stagione. Il portiere, di fatto, c’è già, ma ora Nesta dovrà lavorare con dei giocatori più adatti a una difesa a 4 rispetto a una retroguardia a 3 (o 5) pensata a inizio estate. Sono stati ceduti giocatori importantissimi (Bondo, Pablo Marì e Maldini, per dirne tre), ne è arrivato qualcuno in prestito (Tomás Palacios dall’Inter, per esempio) giusto per fare minutaggio e provare a misurarsi con il campionato di Serie A. Adriano Galliani ha tentato di tutto: dai più giovani (Francesco Camarda, che alla fine in prestito non è arrivato), ai più esperti (l’ex Inter e Lazio Keita Balde si sta allenando con il gruppo e si deciderà se tesserarlo o meno). Ma i soldi sono pochi, e il paracadute che arriverebbe con la retrocessione in Serie B potrebbe permettere di ripianare i debiti e ripartire.

Venezia, calma in Laguna

Anche in Veneto stanno valutando un nuovo innesto: si tratta di Ben Yedder, ma il francese non può ancora essere tesserato fino a quando non saranno chiari gli sviluppi legati ai suoi guai giudiziari. A Eusebio Di Francesco comunque piace e l’allenatore – nonostante il penultimo posto con 16 punti figlio di 14 sconfitte, 7 pareggi e 3 vittorie – sa di essere in tutti i casi confermato alla guida della squadra, almeno per le prossime settimane. Toccherà anche a lui fare i conti con una squadra che ha cambiato molto: nove arrivi, 6 cessioni, compresa quella pesantissima di Joel Pohjanpalo al Palermo. Tra i giocatori presi, qualcosa per il futuro è stato fatto (per esempio l’arrivo dell’attaccante Daniel Fila a titolo definitivo dallo Slavia Praga): tutte valutazioni già pensate per la prossima stagione, dove verosimilmente si dovrà ripartire anche qui con il paracadute della retrocessione.

Quanto vale il paracadute

Di cosa si tratta? Per tamponare le perdite derivate dai mancati diritti tv, da qualche anno è stato pensato a un meccanismo di retribuzione a fondo perduto per le squadre che retrocedono. Ogni anno, la Lega Serie A mette a disposizione un massimo di 60 milioni di euro, così ripartito: 10 milioni alle neopromosse che tornano subito in Serie B; 15 a chi retrocede dopo aver passato due degli ultimi tre anni (anche non consecutivi) in Serie A; 25 a chi retrocede dopo aver passato tre degli ultimi quattro anni (anche non consecutivi) nella massima serie. Di fatto, il Venezia si ritroverebbe un contributo di 10 milioni, mentre il Monza di 15. Una cifra di certo utile, soprattutto se sommata alle cessioni che già sono cominciate con questo gennaio, quando entrambe le squadre hanno già cominciato a fare i conti con il fallimento sportivo della stagione. Tra caos e apparente quiete, è già arrivato il tempo di riprogrammare.