Dopo il declino, l’accusa di bancarotta fraudolenta (archiviata) e l’addio alla Sampdoria, Massimo Ferrero è ripartito dalla radio. Da oltre un anno è diventato speaker per Radio Cusano, l’emittente di proprietà del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Ferrero è il conduttore di uno spazio denominato Non solo Sport. Il programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci Report è andato a trovarlo. Secondo i giornalisti dello show televisivo, l’imprenditore adesso guadagna 15mila euro al mese dal suo datore di lavoro.

Nella puntata di Report andata in onda ieri, domenica 9 febbraio, l’inviato ha provato ha intercettare Ferrero, che però non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione in merito al suo nuovo impiego. “Non posso”, ha risposto l’imprenditore, che lo scorso anno è stato anche premiato con il Microfono d’oro. I guai per Ferrero, detto “er viperetta”, erano cominciati nel 2021, quando il 73enne era stato arrestato con l’accusa di bancarotta. Nel 2023 ha ceduto la Sampdoria, dopo 9 anni di presidenza.