Ecco Eugenio Giani che balla la tarantella con una signora piena di riccioli come un ballerino esperto e gioioso. Gioioso, sì. Ha buone ragioni per brindare e per ballare il presidente della Regione Toscana perché un sondaggio di Emg Different, commissionato da Toscana Tv e ripreso da tutti i quotidiani toscani, rivela che se la Toscana andasse al voto domani, il governatore avrebbe un vantaggio di almeno 11 punti sul candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, 45 anni, esponente di Fratelli d’Italia. La forbice si allargherebbe a 15 se l’alleanza si allargasse al M5s. Tomasi – secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia – non supererebbe il 40 per cento, soglia superata, anche se di poco, da Susanna Ceccardi nel 2020. Secondo i dati di Emg il Pd arriverebbe al 33 per cento (con Verdi-Sinistra al 7, Italia Viva al 3,5 e – fuori coalizione – M5s al 5,5). A destra il primo partito sarebbe Fratelli d’Italia con il 25% (Forza Italia al 7 e la Lega al 5). La Ceccardi, fedelissima di Matteo Salvini, mette le mani avanti. Tomasi – è il ragionamento – è solo un candidato in pectore: “I sondaggi senza campagna elettorale e senza candidato valgono poco. Quando la Meloni convocherà il tavolo nazionale e i candidati saranno definiti il quadro potrebbe cambiare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Bimbe di Eugenio Giani (@lebimbedieugeniogiani)

Vero, il sondaggio a partita non ancora iniziata, come sottolinea l’eurodeputata leghista, va preso con le molle. Però due aspetti importanti li evidenzia. Il primo è che Tomasi è molto meno conosciuto di Giani (44% contro il 63%) e sul suo nome c’è ancora incertezza perché sia Forza Italia che la Lega potrebbero battersi per cambiare cavallo mentre il centrosinistra sembra ormai aver deciso che al governatore sarà concessa la candidatura per il secondo mandato. Il secondo è che Giani miete consensi anche nel centrodestra: un elettore su due lo promuove. E non tanto per quello che ha fatto: le grandi e annose questioni toscane – dalla Tirrenica alle ferrovie locali (gestite dalla Regione) – sono ancora lì, non realizzate, ferme a cinque anni fa o giù di lì. Consapevole che non ci sono risorse per realizzare le grandi opere anche per la distanza politica del governo di centrodestra, Giani si è trasformato in una sorta di sindaco della Toscana per cui si occupa di tutto, piccole e grandi questioni, “basta chiamarlo e lui arriva”, dicono i sindaci. Un presenzialismo che dà sicurezza e protezione ai sindaci.

1 /15 giani 15

E poi, altro punto di forza di Giani, un uso inedito e diffuso dei social. Veste tutti i panni, si mimetizza. Qualche esempio, oltre al ballo della tarantella? Visita un ospedale, ecco che indossa il camice del chirurgo. In campagna è tempo di trebbiatura del grano? Giani guida il trattore. Inaugura un impianto di pallacanestro? Eccolo che in camicia e cravatta si mette a giocare. Si apre un cantiere? E Giani indossa il casco dei muratori. Al Meyer, l’ospedale per bambini di Firenze, installano un nuovo robot, ecco che Giani indossa il camice medico. A tal punto che è nato un gruppo social, Le bimbe di eugeniogiani (sulla stessa guida delle Bimbe di Giuseppe Conte), che postano foto ironiche su Giani sempre presente. Eccolo in tuta rossa che fa jogging in riva all’Arno, sotto Ponte Vecchio o in un treno diretto in Siberia e lui che saluta: “Bona ci si vede”. Giani che si presta allo scherzo pur di apparire con quel suo faccione che insegue, chi lo guarda, come un angelo custode. Così alla fine più che la buona amministrazione conta la buona fama. E Giani il Piacione ha conquistato i toscani. Li conquisterà anche alle urne?