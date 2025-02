Sono oltre 200mila per la polizia bavarese (320.000 per gli organizzatori) i manifestanti che sfilano per le strade di Monaco di Baviera contro l’estrema destra di AfD. Il corteo è un successo per le reti che l’hanno organizzato, che prevedevano circa 75.000 manifestanti. La piazza chiede di emarginare Alternative fuer Deutschland e garantire il cordone “sanitario” contro di loro, vale a dire escludere ogni collaborazione, sia pure episodica, con l’ultradestra. Ieri sera 10.000 persone erano scese in piazza a Bilefeld. Per il fine settimana sono state promosse iniziative a Francoforte, Hannover, Brema e Stoccarda.