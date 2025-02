La Uefa considera un cambiamento significativo per la fase a eliminazione diretta della Champions League: eliminare i tempi supplementari. L’idea di portare i match per club delle competizioni targate Uefa direttamente ai rigori è stata concepita allo scopo di rendere meno pesante il calendario delle squadre, diminuendo quindi il numero di minuti giocati dai calciatori. I supplementari, sono infatti da tempo oggetto di discussione per alcuni sindacati dei giocatori che sostengono in maniera convinta che la loro eliminazione gioverebbe alla salute degli atleti.

La nuova cosiddetta “fase campionato” della Champions League, con ogni club che gioca un minimo di 8 partite, non ha certo aiutato, senza scordarsi che altre 12 formazioni europee giocheranno in estate a Miami la discussa Coppa del Mondo per club Fifa nel nuovo formato a 32 squadre. Al momento, l’abolizione dei supplementari è stata sperimentata in alcune competizioni a livello nazionale come la Coppa Italia. In Inghilterra ha suscitato invece diverse polemiche la decisione di eliminare il celebre replay dell’FA Cup, che rappresentava una delle peculiarità della più antica competizione calcistica ufficiale al mondo.

La proposta di eliminare i tempi supplementari stuzzica i top club ma non solo, anche le squadre sfavorite in un match contro una big che sfuggirebbero a 30 minuti extra. Anche i broadcaster seguono la vicenda con particolare riguardo, visto che avrebbero meno problemi nella gestione dell’evento, evitando slittamenti in caso di tempi supplementari. Ma quando potrà entrare in vigore questa proposta? Il The Guardian scrive che un cambiamento a metà di questo ciclo di diritti televisivi (durerà fino al 2027) è improbabile. Tra l’altro nessuna proposta definitiva è mai stata presentata. Qualsiasi modifica dovrà essere ratificata dal comitato esecutivo della Uefa, un po’ come successo con la regola che ha stabilito l’eliminazione del vantaggio dei gol in trasferta nel 2021.