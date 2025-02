Sono state ore cariche di preoccupazione per la famiglia di Oscar Freire, l’ex ciclista 3 volte campione del mondo su strada (Verona 1999, Lisbona 2001 e Verona 2004). Ieri, mercoledì 5 febbraio, la moglie Laura Cobo è andata alla Guardia Civil per denunciarne la scomparsa . Il 48enne non era infatti tornato nella sua casa di Torrelavega (Cantabria), e dopo essere completamente sparito per 48 ore (tra l’altro, senza avere con sé effetti personali) in famiglia è scattato l’allarme.

Nell’abitazione erano stati ritrovati i suoi documenti, portafoglio e telefono, ma era già successo che Freire uscisse di casa senza cellulare o denaro, per questo motivo nessuno si era agitato in un primo momento. Ma poi la situazione è cambiata, considerando anche l’accaduto dei giorni precedenti. La moglie ha infatti svelato agli investigatori di aver avuto una discussione molto accesa col marito e che quest’ultimo, prima di far perdere le sue tracce, le aveva scritto un biglietto in cui le diceva: “Sì, hai ragione. Ma è inutile. Da questo momento puoi stare tranquilla”.

Appreso questo dettaglio, le forze dell’ordine hanno dato il via alle operazioni di ricerca del pluricampione del mondo, sospettando anche che avesse compiuto un gesto estremo. Questo perché, oltre alle vicende famigliari, Freire aveva dovuto buttar giù un’altra pesante delusione: in lizza da settimane per poter diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale spagnola, gli era stato poi preferito Alejandro Valverde. Una scelta che l’aveva parecchio abbattuto: “Sono molto deluso, era stata proprio la federazione a contattarmi, ma non ho avuto più risposte – aveva dichiarato Freire – sono stato trattato come un burattino“.

Nel pomeriggio di mercoledì è stata ritrovata la sua auto, ma lui non c’era. Alla fine però, è stato lui stesso a contattare la famiglia annunciando il suo ritorno a casa. Grazie alla chiamata, la polizia ha potuto localizzarlo chiudendo così questo drammatico capitolo. “C’è stato un malinteso: questa è una questione di famiglia e non deve andare oltre. So che sta bene”, ha poi affermato il fratello del 48enne, Antonio Freire, a Marca.