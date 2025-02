Leggenda, campione, fuoriclasse. Semplicemente uno dei terzini mancini più forti di sempre: Marcelo è stato tutto questo. In mattinata l’ex Real Madrid ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram intitolato Per sempre grato. Il Fluminense è l’ultima squadra di cui il brasiliano ha indossato la maglia, ovvero il club con cui ha esordito tra i professionisti esattamente 20 anni fa.

A Rio de Janeiro ha impreziosito ancora di più una bacheca già strapiena, vincendo nel 2023 la Copa Libertadores. “La mia storia come giocatore termina qui – svela Marcelo nel video – ma ho ancora molto da dare al calcio. Grazie per tutto”. Venne acquistato dal Real Madrid nel 2007, club con cui collezionò quasi 400 presenze vincendo ogni torneo esistente: Liga, Champions League, Mondiale per Club, Copa del Rey, Supercoppe di Spagna ed Europee. Spesso quando si cerca di paragonare un terzino sinistro che mette in mostra un talento fuori dal comune, lo si fa riferendosi a Roberto Carlos. Ecco, Marcelo è quello che più di tutti si è avvicinato al suo livello. È stato davvero il suo degno erede. Con la vittoria della Champions League del 2022 (la sua quinta) sollevata al Parco dei Principi dopo aver battuto 1-0 il Liverpool in finale, il brasiliano è diventata il giocatore più vincente della storia del Real Madrid con 25 trofei. In seguito, Marcelo è stato superato da Modric, Carvajal e Nacho, scivolando al quarto posto di questa speciale classifica. Ma poco importa. Il suo nome resterà impresso non solo nella storia dei Blancos, ma anche in quella del calcio mondiale.