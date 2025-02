È scontro in Lombardia sulla gestione del lupo. Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione con lo scopo di monitorare le aggressioni dei lupi “ai danni di animali e uomini“. In Aula il Movimento 5 stelle, attraverso gli interventi di Paola Pollini, ha sottolineato come “il lupo non aggredisca l’uomo. Fate solo allarmismo per propaganda elettorale”. Pollini poi ha letto un editoriale di Vittorio Feltri, consigliere proprio di FdI, che si dice contrario rispetto alla proposta di Giacomo Zamperini, sempre del partito di Giorgia Meloni, che vuole introdurre la caccia al lupo (vero obiettivo della destra in Regione, e non solo). A quel punto, in Aula, è intervenuto Zamperini, che ha definito le posizioni di Pollini da “animalisti da strapazzo“. Non è chiaro però se si riferisse anche a Feltri, del quale è stato letto l’articolo e che ha espresso in più occasioni idee animaliste.