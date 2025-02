“Trump vuole trasferire in modo forzato i palestinesi in Egitto e in Giordania e trasformare la Striscia di Gaza nella ‘Riviera del Medio Oriente‘? Se fossi presidente del Consiglio italiano, chiederei un colloquio telefonico e gli direi che ha detto una fesseria. E aggiungerei di rimangiarsela subito. Ma Meloni non lo fa e non lo farà mai, perché va a Washington solo per prendere i bacetti prima da Biden e adesso da Trump “. Sono le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, in collegamento con la trasmissione L’aria che tira (La7) da Bologna al sit-in di 50 lavoratrici e lavoratori delle aziende del gruppo La Perla, attualmente in liquidazione. Quaranta dipendenti si son visti la cassa integrazione cessata da gennaio perché scaduta, per altri 10 la cig finisce ad aprile.

Conte sottolinea: “È impensabile deportare un’intera popolazione da Gaza: i palestinesi rimarranno a Gaza, anzi li dobbiamo difendere perché dopo un anno e mezzo di sterminio sistematico ora abbiano il dovere di garantire loro un futuro indipendente e un cambiamento della politica”.

Poi torna sulla informativa di Nordio e di Piantedosi e sull’assenza di Giorgia Meloni alle Camere: “Quello della presidente del Consiglio è stato un atto di viltà istituzionale perché di fronte alla vicenda scandalosa di Almasri ha risposto rimanendo nascosta. Quindi, si è comportata e si sta comportando senza onore. È la ragione per cui noi rivendichiamo che lei venga in Parlamento, perché ieri sono uscite addirittura altre ulteriori versioni contraddittorie sul caso”.

E annuncia che il M5s farà “ostruzionismo a tutti i livelli” finché Meloni non si presenterà in Aula: “Questa vicenda è scandalosa, è un disonore, una vergogna nazionale. E a livello internazionale le conseguenze non finiranno qui perché l’Italia consapevolmente e con grande irresponsabilità ha calpestato il diritto internazionale”.