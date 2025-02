Una follia che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Un calciatore 26enne, Mirko Uva, è stato espulso durante una partita di calcio per dei battibecchi con i tifosi avversari e, al fischio finale, ha inseguito in auto gli stessi impugnando una scacciacani che ha usato per sparare tre colpi a scopo intimidatorio. Lui e il fratello, presente a sua volta nella vettura, sono stati denunciati per minaccia aggravata in concorso.

L’accaduto, come ha riportato il quotidiano il Resto del Carlino, risale a domenica scorsa nella città di Carpi in provincia di Modena, dove si è giocata la partita di Seconda categoria tra i padroni di casa della Cabassi Union Carpi e il Crevalcore, formazione bolognese. Il 26enne, nato a Napoli e residente a Rolo, in provincia di Reggio Emilia, è stato sanzionato dall’arbitro con un cartellino rosso durante la il match per un litigio con i tifosi avversari. Una volta concluso l’incontro, come denunciato dai supporter del Crevalcore, l’uomo è salito sulla sua auto con il fratello 20enne, alzando al cielo la pistola urlando contro i tifosi del Crevalcore. Successivamente, giunti in prossimità di un semaforo, l’automobile con i due a bordo ha affiancato quella dei bolognesi, che erano di ritorno verso casa, sparando tre colpi in aria con una scacciacani, rinvenuta in seguito dalla polizia dopo una perquisizione.

“Io non ero presente – ha spiegato Matteo Reda, presidente della Cabassi Union Carpi – e sono rimasto di sasso quando mi hanno telefonato, anche perché si tratta di un ragazzo esemplare. Se le indagini delle forze dell’ordine confermeranno questo comportamento non saremo clementi. Mi hanno riferito che i tifosi lo hanno offeso per tutto il primo tempo, ma nessuna provocazione può giustificare un atto del genere e abbiamo già chiesto scusa al Crevalcore e ai loro tifosi”.