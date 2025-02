Martin, Di Giannantonio, Fernandez: primo giorno di test della motoGp e prima batteria di illustri infortunati. A iniziare dal campione del mondo in carica: Jorge Martin. Secondo quanto comunicato da MotoGp, il neo pilota Aprilia ha riportato una “frattura composta alla mano destra e fratture al piede sinistro. È stato sottoposto a TAC e RMN, entrambe negative per lesioni”. Il pilota spagnolo “resterà in ospedale per la notte e domani tornerà in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra e al piede sinistro”.

La sua caduta è avvenuta ina curva 2 del circuito di Sepang, quando il pilota è stato sbalzato dalla sua RS-GP 25 in un cambio di direzione. Il campione del mondo in carica ha preso anche un duro colpo in testa nell’impatto con la pista: i paramedici lo hanno prima portato al centro medico della struttura, dove è stato sottoposto ai controlli del caso. “Non è il miglior inizio della stagione 2025, ma Martinator tornerà sempre più forte“, ha commentato poi lo stesso Martin su Instagram. E i guai di Aprilia non sono finiti: anche Raul Fernandez – del team Trackhouse – è stato costretto a rientrare in Europa dopo una caduta con cui ha distrutto la sua RS-GP rimediando la frattura del metacarpo della mano sinistra e una piccola frattura al piede. Infine, guai anche per pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio, cui è stata diagnosticata una frattura della clavicola sinistra in seguito all’incidente alla curva 5. Il pilota italiano tornerà stasera in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico.