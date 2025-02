“L’onta d’infamia sull’Italia resterà per sempre, Meloni ha voluto liberare uno stupratore e torturatore, ha inviato qui due autorevoli prestanome, i ministri dell’Interno e della Giustizia, che hanno raccontato una storia che si contraddice”. Lo ha detto il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo l’informativa urgente di Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sulla vicenda di Almasri. Fratoianni, mostrando il volto di una bambina torturata in Libia, si è rivolta a Nordio: “Ministro, il responsabile di questa violenza è Almasri. Visto che ha studiato tanto, sa dirmi quando ha commesso queste torture? Lei si è assunto la responsabilità di non fare il suo dovere”.