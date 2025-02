Un cittadino georgiano è stato bloccato dalla polizia perché ritenuto responsabile dell’incendio negli uffici sotto la torre di controllo dello scalo aeroportuale di Ciampino. A quanto ricostruito l’uomo, arrivato da qualche giorno in Italia, non era conosciuto alle forze dell’ordine. L’incendio ha provocato lo stop del traffico all’aeroporto romano di Ciampino. Enav informa che, a causa di un piccolo incendio divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo dello scalo, il personale della sala operativa è stata fatto allontanare per il fumo. Decolli e atterraggi sono dunque momentaneamente sospesi nell’attesa che il fumo si disperda. Non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’operatività della torre di controllo. Le fiamme sono state spente in pochi minuti dai vigili del Fuoco.

Questa mattina all’aeroporto si trovava il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in partenza per Marsiglia, dove riceverà la laurea honoris causa dall’università francese di Aix-Marseille.

Alle 16 il capo dello Stato si sposterà al Palais du Pharo per la cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. Interverranno il Presidente dell’Università di Aix-Marseille, Éric Berton, il Rettore dell’Accademia di Aix-Marseille, Benoît Delaunay, il Presidente della facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Aix-Marseille, Jean-Baptiste Perrier. Infine verrà pronunciata la laudatio da parte del Professor Joël-Benoît d’Onorio al termine della quale Mattarella pronuncerà il suo intervento.