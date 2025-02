Piccolo siparietto in Aula alla Camera durante le repliche all’informativa tenuta dai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri. Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, prendendo la parola, ha parlato di “fallimento” delle politiche migratorie del governo Meloni, ricordando quando la premier diceva di voler rincorrere le mafie di mare lungo “tutto l’urbe terracqueo”. Corretto dai banchi del centrodestra, che hanno ricordato all’ex premier che Meloni usò l’espressione “globo terracqueo”, Conte ha replicato: “Vedo che siete attenti quando dice fesserie la vostra presidente”.

L’ex premier in un altro punto dell’intervento ha poi suggerito a Meloni di non parlare più della vicenda “davanti a qualche scendiletto”, alludendo ai luoghi scelti dalla premier per rispondere del caso Almasri.