Lunedì la direzione della AfD si è occupata di tre donazioni milionarie pervenute al partito. Alternativa per la Germania ha annunciato di aver ricevuto una donazione per la campagna elettorale di circa 2,35 milioni di euro, il terzo importante finanziamento in pochi giorni in vista delle elezioni federali che si terranno tra meno di tre settimane. Il partito di estrema destra tedesco, che finora è stato escluso da qualsiasi alleanza di governo, è dato dai sondaggi in continua ascesa e potrebbe diventare la seconda forza in Germania, dietro alla Cdu.

Il medico negazionista

Oltre 1,5 milioni di euro ricevuti dalla AfD, come emerge dai registri del Bundestag, vengono dal medico e imprenditore di Lubecca Winfried Stöcker: ne aveva già parlato lo Spiegel. Stöcker era diventato famoso durante la pandemia di coronavirus perché nel novembre 2021 aveva organizzato una campagna di vaccinazione illegale all’aeroporto di Lubecca, iniettando alle persone un principio attivo sviluppato dalla sua azienda Euroimmun ma non approvato. Per questo è stato condannato a pagare una multa di 250mila euro, per cui ha presentato ricorso.

Il consigliere aziendale

Meno chiara la sorte di una seconda liberalità. L’ex membro del consiglio di sorveglianza della Jenaer Böttcher AG, Horst Jan Winter, ha elargito all’AfD 999.990 euro, dando però come indirizzo quello di una casa fatiscente a Blankenhain, in Turingia, riporta Zdf. Udo Böttcher ha spiegato alla Berliner Zeitung di aver dato a Winter due milioni per pagarsi cure mediche, ma la sua azienda è totalmente estranea alla regalia alla AfD. “Ho revocato la donazione dell’importo versato all’AfD per grave ingratitudine e ho chiesto al signor Winter di restituire quasi un milione di euro”, ha specificato. Sui social Böttcher in passato aveva espresso anche simpatie per AfD, ma allontana recisamente i sospetti che Winter abbia agito come suo prestanome dicendosene “personalmente profondamente deluso”, rimuovendolo dal consiglio aziendale. Dopo l’episodio l’imprenditore ha ricevuto minacce: su un muro nel quartiere Drackendorf di Jena è stata scoperta una scritta spray con le sue iniziali e le parole “nazi” e “uccisione“. Secondo quanto riferito dai giornali locali del gruppo Funke, la polizia procede per danni materiali e minacce. Winter, chiamato a rendere la somma entro una settimana per evitare una causa, dice di dispiacersi di non avergli comunicato prima le sue intenzioni ma di aver appoggiato AfD per le posizioni sulla guerra in Ucraina perché è la sola, insieme a BSW, a voler “fermare le consegne di armi”. Secondo lo Spiegel, la AfD è convinta della legalità della donazione grazie ai chiarimenti stessi di Böttcher: “Ora è anche pubblicamente chiaro che il denaro proviene dal patrimonio del signor Winter”, ha affermato Carsten Hütter, tesoriere federale AfD.

L’austriaco legato alla FPÖ

La donazione più importante al partito di Alice Weidel, del valore di 2.349.906,62 euro, proviene però da Gerhard Dingler, un austriaco per circa 15 anni direttore regionale della FPÖ ritiratosi da tempo dall’attività politica ma ancora iscritto al partito. Una elargizione in natura: 6.395 manifesti elettorali da affiggere in tutto il Paese per una campagna slegata da quella del partito che sarebbero già stati stampati e dovrebbero apparire su aree libere nelle strade principali o alle fermate degli autobus, indicano Wdr e Ndr. A motivazione della liberalità, Dingler ha dichiarato la preoccupazione per l’escalation della guerra in Ucraina, la mancanza di sicurezza in Germania e una politica energetica errata, firmando a nome di un costituendo “Club di amici e sostenitori della pace e della sicurezza”. Secondo le informazioni dei media tedeschi all’inizio dell’anno un avvocato austriaco avrebbe annunciato la donazione, la cui realizzazione è affidata ad un’azienda di materiale pubblicitario della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Lo scandalo che scotta

Imparando dal passato AfD questa volta ha segnalato la campagna all’amministrazione del Bundestag prima di accettarla questo lunedì. Un’agenzia pubblicitaria svizzera aveva infatti già lanciato azioni pubblicitarie su larga scala sia a favore dell’AfD, che per suoi singoli funzionari, in nove tornate elettorali dal 2016 al 2018. Queste campagne parallele furono pagate da sostenitori che volevano restare anonimi, ma veniva sempre menzionata un’“Associazione per lo Stato di diritto e per la salvaguardia delle libertà civili”. L’AfD omise di segnalare l’iniziativa al Bundestag, dando vita a uno scandalo e ai sospetti che esistessero precisi accordi per frodare le norme sul finanziamento ai partiti. Negò a lungo e solo dopo anni rivelò i donatori, ma è ancora in corso un’indagine da parte della procura di Berlino per verificare se singoli funzionari abbiano commesso un reato. E la stessa amministrazione del Bundestag ha già richiesto in alcuni casi multe salate. La ARD ricorda come all’epoca gli slogan fossero della agenzia di Alexander Segert, un tedesco da decenni in Svizzera. la GOAL AG. Segert, più volte responsabile delle campagne pubblicitarie anche della FPÖ, ha confermato di essere stato contattato da Dingler anche adesso, ma di avergli fatto altri nomi.

La Cdu resta la più ricca

Una panoramica dai registri del Bundestag mostra d’altronde che dalla fine del Governo uscente a molti partiti sono affluiti milioni di euro. Solo alla CDU ne sono andati 6,1, la AfD con 4,8 milioni figura la seconda maggiore beneficiaria e pure la FDP ha ricevuto 4,6 milioni di euro. Più modeste le entrate denunciate da CSU (1,5 milioni), Verdi (1,2 milioni) e SPD (un milione). Alcune aziende, non sapendo cosa uscirà delle urne, hanno d’altronde donato somme a più partiti: la finanziaria austriaca Bitpanda GmbH, ad esempio, dai registri del Bundestag risulta avere versato 500mila euro ciascuno a CDU, SPD e FDP e 250mila alla CSU.