Donald Trump Junior mentre, nella laguna di Venezia, abbraccia il fucile, spara e uccide a una specie rara: una casarca, cioè un’anatra protetta e non cacciabile. È quanto si vede in un video pubblicato dallo stesso figlio del Tycoon nella sua stessa rivista, Field Ethos, brand che ha anche prodotto le immagini, diffuse anche dall’Ansa. Le immagini del figlio del presidente Usa sono finite al centro di un’interrogazione del consigliere regionale di Europa Verde, Andrea Zanoni, che ha diffuso il video: “È pronto un esposto alla magistratura – ha detto il politico – Il Veneto e l’Italia non sono proprietà degli Usa”.