La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 4 anni e 4 mesi Roberto Rosso. L’ex assessore della Regione Piemonte di Fratelli d’Italia dovrà essere nuovamente processato in Appello con l’accusa di voto di scambio politico mafioso. La vicenda risale al 2019, è emersa nel corso di una delle inchieste della Dda sulla presenza della ‘ndrangheta nel Torinese ed è stata inserita nel maxiprocesso chiamato Fenice-Carminius. Per un altra delle posizioni discusse oggi a Roma, quella dell’imprenditore Mario Burlò, la Cassazione ha annullato senza rinvio l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Durante le indagini della procura di Torino erano emersi i contatti tra due uomini ritenuti ‘ndranghetisti, Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, e Rosso, a lungo uno degli uomini più importanti di Forza Italia in Piemonte, nel cui curriculum compaiono anche esperienze da deputato e da sottosegretario nei governi Berlusconi. I tre erano entrati in contatto nel corso della campagna elettorale delle Regionali 2019, quelle che hanno portato all’elezione di Alberto Cirio alla presidenza del Piemonte. Secondo le accuse Rosso aveva promesso 15mila euro a Garcea e Viterbo in cambio del loro impegno a racimolare voti. La procura ritiene che Rosso sapesse di avere a che fare con uomini della ‘ndrangheta perché nel 2012, insieme ad altri deputati, aveva sottoscritto un’interrogazione parlamentare chiedendo di far luce su una vicenda di mafia in cui era coinvolto proprio Onofrio Garcea quale uomo al vertice della locale di ‘ndrangheta a Genova