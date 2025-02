È ricoverato nell’ospedale Gemelli, fuori pericolo, Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri Antonio. Il giovane, 31 anni, si è sentito male in campo durante la partita del campionato di Eccellenza tra Ferentino e Pajano, venendo trasportato in elisoccorso al policlinico romano. “Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio”, ha scritto il padre, vicepremier, su X.

Tajani junior si è sentito male al 38esimo minuto e il match è stato sospeso. È rimasto a terra privo di conoscenza e per questo motivo sono stati prontamente allertati i soccorsi. Allo stadio Piergiorgio Tintisona è arrivata un’eliambulanza per trasportare il più velocemente possibile il figlio del ministro degli Esteri all’ospedale.

Dopo essere svenuto, Filippo Tajani ha ripreso conoscenza ma è stato comunque trasportato al Gemelli. Il malore è stato accusato dal giovane durante un’azione di attacco del Paliano: in netto vantaggio sull’avversario, ha perso i sensi cadendo a terra, permettendo al calciatore avversario di segnare con facilità.