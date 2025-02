La famiglia Thuram ha messo le proprie radici in Serie A dal 1996, quando Lillian approdò al Parma. Anni dopo di lui è arrivato il figlio Marcus e ora anche il più piccolo, Kephren. Avendo a che fare con questa stirpe di calciatori, può capitare di sbagliare il nome, proprio come accaduto al telecronista di Sky Sport Fabio Caressa nello studio post partita del derby tra Milan e Inter.

Il giornalista, quando l’attaccante nerazzurro Marcus Thuram si è presentato ai microfoni per rispondere alle domande ha detto: “Andiamo a Milano, c’è Lilian Thuram“. Caressa si è poi corretto immediatamente affrettandosi a dire “Marcus”. L’inviato di Sky, Matteo Barzaghi, ha aggiunto “Lilian lo salutiamo” e Marcus ha replicato: “Sono più bello io“, sorridendo. Barzaghi ha poi precisato: “Sei più bello? Però anche Lilian era forte”. E Marcus ha concluso il divertente siparietto annuendo davanti alla telecamera.

Il numero 9 dell’Inter ha poi analizzato il match appena concluso, terminato con un pareggio per 1-1 nonostante 3 gol annullati, 3 pali colpiti dai nerazzurri e un rigore sullo stesso francese non concesso che ha mandato su tutte le furie Simone Inzaghi: “Non siamo soddisfatti, vogliamo sempre vincere. Visto come è andata oggi con i pali e i gol in fuorigioco, prendere un punto può dare soddisfazione. Abbiamo diverse partite in fila, ma siamo pronti. Nel secondo siamo tornati in campo con più gioia, nel primo eravamo spenti. Ci manca anche un rigore, non capisco perché il Var non sia intervento, ma andiamo avanti “, ha concluso Thuram.